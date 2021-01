Plug Power Aktie: Das ist der Stand der Dinge!

Weitere Suchergebnisse zu "Plug Power":

Die Plug Power-Aktie wandert wie an einer Schnur gezogen nach oben. Nach der Jahreswende hat die Aufwärtsdynamik sogar noch einmal zugenommen. Der Wasserstoff-Hype scheint einfach kein Ende zu nehmen. Es entstanden zwei sogenannte Runaway-Gaps – Kurslücken, die den vorhandenen Trend beschleunigen. So stieg der Kurs in der vergangenen Woche auf ein Hoch bei 73,90 USD und erreichte ein neues Mehrjahreshoch. Weiter ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



