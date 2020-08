Plug Power Aktie: Das hat niemand kommen sehen!

Weitere Suchergebnisse zu "Plug Power":

Die Anleger von Plug Power hatten in diesem Jahr wahrlich keinen Grund zum Meckern. Trotz weltweiter Pandemie und der damit verbundenen weltweiten wirtschaftlichen Krise konnte die Aktie des Unternehmens sich immer weiter verbessern. Ein Ende dieser Entwicklung ist nicht in Sicht. Im Gegenteil, die Kurse klettern immer weiter aufwärts und scheinen nur so von Rekord zu Rekord zu eilen. Seit Jahresbeginn ...



