Plug Power Aktie: Das hat Bestand!

Die Aktie von Plug Power ist mit einem kräftigen Abschlag in die neue Börsenwoche gestartet. Gleich nach Handelsbeginn notierten die Papiere des US-amerikanischen Herstellers für Brennstoffzellensysteme in Frankfurt bei nur noch knapp 4,30 Euro, das bedeutet ein Minus von vier Prozent im Vergleich zum Schlusskurs am Freitag. Damit entfernt sich die Plug Power-Aktie wieder deutlich von ihrem Zwischenhoch von vergangener Woche,



