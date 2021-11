Plug Power-Aktie: Die große Chance?

Ganze zwei Wochen wird die UN-Klimakonferenz in Glasgow dauern, bei der knapp 200 Nationen sich darüber austauschen, welche Schritte in Zukunft nötig sein werden, um ein Leben auf diesem unseren Planeten weiterhin lebenswert zu gestalten. Die ersten Reden waren an Dramatik kaum zu überbieten.

Mehrere bedeutende Staatsoberhäupter, darunter etwa US-Präsident Joe Biden, machten auf die Dringlichkeit der Angelegenheit aufmerksam und forderten alle ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung