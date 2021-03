Plug Power-Aktie: Das ging völlig unter!

Weitere Suchergebnisse zu "Plug Power":

Die Aktie von Plug Power ist nach einem bereits starken Freitag mit einem satten Plus von fast sieben Prozent in die neue Börsenwoche gestartet. Zum Xetra-Handelsschluss am MOntag standen beim US-Brennstoffzellen-Produzenten wieder 43,10 Euro auf dem Kurszettel, nachdem die Papiere in der Vorwoche auf bis zu 31,38 Euro zurückgefallen waren. Es waren enttäuschende Quartalszahlen, die Plug Power zuvor so unter Druck ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



