Plug Power Aktie: Ab geht’s!

Weitere Suchergebnisse zu "Plug Power":

Die Aktien von Plug Power Inc. (NASDAQ:PLUG) sind in dieser Woche auf dem Vormarsch und legen in der vierten Sitzung in Folge zu.

Plug Power-Aktien auf dem Weg nach oben

Die Plug Power-Aktie, die nach dem Erreichen des Allzeithochs von $75,49 am 26. Januar etwas an Schwung verlor, hat ihr Mojo wiedergefunden.

Nachdem die Aktie die Woche zum 29. Januar mit einem Minus von ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung