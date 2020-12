Plug Power Aktie: Das gab es wirklich lange nicht!

Weitere Suchergebnisse zu "Plug Power":

Die Aktien der Wasserstoff- und Brennstoffzellen-Branche kennen derzeit offenbar kein Halten mehr. So hat die Aktie von Nel ASA am Dienstagmittag ein neues Allzeithoch erklommen. Ganz so historisch ist es zwar nicht, was Plug Power bereits am Vormittag gelang. Einen Kurs von 27,92 Euro allerdings hatte der US-Brennstoffzellen-Produzent seit mehr als zehn Jahren nicht mehr vorzuweisen. Das Mehrjahreshoch bei der Plug ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung