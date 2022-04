Plug Power-Aktie: Das erste seiner Art!

Die Aktie von Plug Power ist mit einem satten Aufschlag von fast sechs Prozent auf bis zu 20,72 Euro in den Xetra-Handel am Freitag gestartet. Nach einem bislang extrem enttäuschenden April, das die Papiere des US-Brennstoffzellen-Produzenten am Donnerstag noch bis auf 19,32 Euro zurückfallen ließen, ist das eine gute Nachricht. Denn noch immer liegt die Plug-Aktie auf Monatssicht mit rund… Hier weiterlesen