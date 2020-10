Plug-Power-Aktie: Ein böses Erwachen!

Geht es um Plug Power, so hatten sowohl Analysten als auch Anleger in letzter Zeit nur Gutes zu berichten. Die Aktie des Brennstoffzellenherstellers bewegte sich im Oktober steil nach oben und vieles sprach dafür, dass wir eine längerfristige Rallye zu Gesicht bekommen. Spätestens am Mittwoch wurde die Aufwärtsbewegung, zumindest für den Moment unterbrochen. Die Aktionäre blickten auf herbe Verluste, die sich ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung