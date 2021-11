Plug Power-Aktie: In bester Gesellschaft!

Es lässt sich derzeit über kaum eine Aktie berichten, ohne dabei in irgendeiner Weise die Omikron-Variante des Coronavirus zu erwähnen. Die hatte die Märkte am Freitag fest im Griff und sorgte vor allem für Kursbewegungen in Richtung Süden. Nicht einmal die zuletzt stark gefeierte Plug Power-Aktie konnte sich dem entziehen.

Innerhalb von nur einem Tag musste jene Abschläge von etwas mehr als ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung