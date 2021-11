Plug Power-Aktie: Ein bedeutender Schritt!

Die Aktie von Plug Power schien im Laufe des Novembers lange Zeit auf einem guten Weg: Mit einer Bewertung von 33,82 Euro in den Monat gestartet, erreichten die Papiere des US-Brennstoffzellen-Herstellers am 22. November bei einem Kurs von 41,30 Euro ihren höchsten Stand. Seitdem aber ist bei der Plug-Power-Aktie ein wenig die Luft raus. Am Dienstag im Vormittagshandel pendelten die Anteilscheine ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung