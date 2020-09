Plug Power-Aktie – Ziemlich selbstbewusst!

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

Diese Aktie beweist Stärke! Andere “Wasserstoff-Aktien” verbuchen Gewinnmitnahmen oder stärkere Kursverluste! Doch die Aktie von Plug Power hält sich stabil am erreichten Niveau! Anleger scheinen hier dem CEO, Andy Marsh, von Plug Power zu vertrauen. Denn dieser zeigte sich in den vergangenen Wochen ausgesprochen zuversichtlich und selbstbewusst! In einem Gespräch mit dem Online-Portal BENZINGA!

Marsh wies dabei ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung