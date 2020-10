Plug Power Aktie: Ziemlich große Hoffnungen!

Weitere Suchergebnisse zu "Plug Power":

Die Aktie von Plug Power kommt auch in der neuen Woche nicht so richtig in Fahrt: Nach einem Schlusskurs von 14,08 Euro noch am Freitag in Frankfurt, verabschiedeten sich die Papiere des US-amerikanischen Brennstoffzellen-Spezialisten am Montag bei genau 14 Euro aus dem Handel. Der Dienstag begann vorbörslich weiter im roten Bereich, dabei waren die Hoffnungen bei Plug Power zuletzt ziemlich groß.



