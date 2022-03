Plug Power-Aktie: Wunder!

Erstaunlich, was derzeit Plug Power liefert. Der US-Konzern konnte in den zurückliegenden Sitzungen mit Ausnahme des Freitag immerhin deutliche Gewinne verzeichnen. Die Aktie kämpfte sich weitgehend zurück in den Aufwärtstrend. Dies ist wahrscheinlich auf die Diskussion um Alternative Energiequellen in der EU zurückzuführen. Dies kann die gesamte Branche und auch die Aktie von Plug Power wieder weit nach vorne bringen.

