Plug Power-Aktie: Wirklich realistische Kursziele?

Die Aktie von Plug Power hat ihre Erholungstendenz auch am Freitag fortgesetzt: Am Dienstag am Handelsplatz in Frankfurt kurzzeitig nur noch mit 19,49 Euro bewertet, notieren die Papiere des US-Brennstoffzellen-Spezialisten aktuell bei knapp 23 Euro. Ein Aufschlag von 18 Prozent bei der Plug-Aktie in so kurzer Zeit kann sich zweifellos sehen lassen. Doch das soll es laut der Mehrheit der institutionellen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung