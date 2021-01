Plug Power Aktie – Wird die Luft jetzt dünner?

Weitere Suchergebnisse zu "Plug Power":

Am Donnerstag ging es für die Plug Power-Aktie um sagenhafte 35,18 Prozent nach oben – und am Freitag wurde noch eine Schippe rauf gelegt. Der Wert stieg abermals bis zum Wochenschluss auf 53,776 US-Dollar und erreichte so ein Tagesplus von 13,69 Prozent.

Damit konnte die Plug Power-Aktie in zwei Handelstagen von einem Schlusskurs am Mittwoch von 34,99 US-Dollar immerhin ein Plus von ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



