Plug Power-Aktie: Wie viel Kraft haben die Bullen noch?

Der heutige Handel beginnt allerdings mit einem Gap zwischen 41,23 und 39,97 US-Dollar. Damit deutet sich zunächst einmal an, dass die am Vortag zu beobachtenden Gewinnmitnahmen sich heute fortsetzen könnten. Die Aufgabe der Bullen kann deshalb in den nächsten Stunden nur darin bestehen, die Kurslücke schnell zu schließen und einen Anstieg über das gestrige Tageshoch bei 42,94 US-Dollar zu vollziehen.

