Plug Power-Aktie: Wertvolle Verstärkung!?

Der Juli war kein guter Monat für Plug Power an der Börse. Ende Juni noch mit mehr als 30 Euro bewertet, ging die Aktie des US-Brennstoffzellen-Produzenten am Freitag bei nur noch 23,11 Euro aus dem Handel in Frankfurt. Einziger Trost vielleicht: Mit einem Monatsminus von weit mehr als 20 Prozent war die Plug-Power-Aktie nicht allein, auch Ballard Power (Kanada) oder PowerCell ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



