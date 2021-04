Plug Power-Aktie: Wenig Halt auf der schiefen Bahn

Weitere Suchergebnisse zu "Plug Power":

Die Plug-Power-Aktie setzte den im November begonnenen Anstieg im neuen Jahr in einer besonders dynamischen Weise fort und konnte am 13. und 26. Januar zwei neue Hochs bei 73,90 und 75,49 US-Dollar ausbilden. Mit ihnen hatte sich die Kraft der Käufer allerdings erschöpft. Der Kurs ging in eine Abwärtsbewegung über und durchbrach in der zweiten Februarhälfte auch den 50-Tagedurchschnitt.

Zwei ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung