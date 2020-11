Plug Power Aktie: Weiterhin sagenhaft!

Weitere Suchergebnisse zu "Plug Power":

Die Plug Power-Aktie setzt ihren fulminanten Kursanstieg fort und stürmt von einem Hoch zum nächsten. In dieser Woche schob sich der Kurs erstmals seit 2008 wieder über die 20,00-USD-Marke. Am Mittwoch schoss der Kurs um fast 15 Prozent (Nasdaq) auf 23 USD in die Höhe. Dabei entstand eine lange grüne Kerze und die Aktie ging auf ihrem Tageshoch aus dem Handel, ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung