Plug Power-Aktie: Weiter wie gehabt!

Weitere Suchergebnisse zu "Plug Power":

Die Plug Power-Aktie befindet sich seit der zweiten Mai-Hälfte in einem Seitwärtsmarkt, dessen Trendlinien bei 24,39 und 36 Dollar verlaufen. Seit dem 8. Juli hielt sich der Kurs ausschließlich in der unteren Hälfte des Trendkanals auf und setzte zu Wochenbeginn auf der unteren Begrenzungslinie auf. Sie hat das Kaufinteresse in den letzten Tagen wieder etwas geweckt und den Kurs nach oben ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung