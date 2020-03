Plug Power-Aktie: Was passiert hier?

Liebe Leser,

letzte Woche haben unsere Autoren berichtet, wie es derzeit um Plug Power steht. Ihre Analysen in der Zusammenfassung:

Der Stand! Jetzt, wo sich die Panik an den Börsen verringert, kann Plug Power mit neuer Hoffnung aufwarten. Die Entwicklung! In dieser Woche konnte der Kurs der Plug Power Aktie wieder zulegen und sich vom lokalen Tief absetzen – es könnte nun also wieder