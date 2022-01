Plug Power-Aktie: Was ist vom Business Update zu erwarten?

Die Plug Power-Aktie ist auch in diesem Jahr weiterhin auf dem absteigenden Ast. Seit Jahresbeginn hat die Aktie über 20 Prozent an Wert verloren. Für Aktien aus dem Wasserstoff- und Brennstoffzellensektor war das vergangene Jahr 2021 alles andere als ein erfolgreiches. Die Stimmung in diesem Sektor ist durchwachsen. Trotz der Pläne zur Energiewende und der wachsenden Bedeutung der Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologie ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung