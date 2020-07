Plug Power Aktie: Was ist zu tun?

Weitere Suchergebnisse zu "Plug Power":

Plug Power ist am Mittwoch an den Märkten wieder in eine etwas bessere Verfassung gekommen. Die Notierungen sind an einigen Plätzen um fast 2 % aufwärts geschossen und haben nach einer sehr schwachen Phase wieder die Richtung eingeschlagen, die letztlich zu erwarten war: Das Kursziel lag kürzlich bei 10 Euro. Nun stellt sich die Frage: Was ist jetzt zu tun?

