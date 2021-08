Plug Power-Aktie: Was ist jetzt zu tun?

Weitere Suchergebnisse zu "Plug Power":

Vor den Quartalszahlen am morgigen Dienstag (10.08) tut sich die Plug Power-Aktie weiterhin schwer und krankt an einem schwachen, impulsarmen Gesamtmarkt. Am Freitag konnte die Aktie im Tagesverlauf zunächst deutlich zulegen und markierte beim Stand von 28,70 Dollar ein neues 3-Wochen-Hoch. Doch wieder einmal hatten die Bären das bessere Ende für sich und drückten den Kurs am Ende des Tages bis ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung