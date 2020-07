Plug Power Aktie: Was ist jetzt zu tun?

Weitere Suchergebnisse zu "Plug Power":

Die Wasserstoff- und Brennstoffzellen-Industrie ist am Montagnachmittag an den Börsen unter die Räder gekommen. Die große Frage, die sich offenbar verschiedene Analysten und Investoren stellen, lautet am Dienstag: Was ist jetzt zu tun? Teilweise herrscht Schulterzucken, nachdem es am Montag am Ende des Tages um fast 5 % abwärts ging. Teilweise ordnen Beobachter die Kursverluste der Branche in einen Gesamtzusammenhang. Diese ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung