Plug Power-Aktie: Was ist denn hier los?

Die jüngsten Handelstage eine Achterbahnfahrt in der Plug-Power-Aktie. Noch Ende der vorherigen Handelswoche verlor der Wert am Donnerstag und Freitag, dem 17. und 18. Februar -3,14 sowie -4,67 Prozent an der NASDAQ.

Diese negative Stimmung für den Wert setzte sich nach dem Börsenfeiertag weiter fort. Am Dienstag und Mittwoch, dem 22. und 23. Februar gingen die Kurse um -6,03 sowie -4,48 Prozent ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



