Plug Power-Aktie: Was ist denn hier los?

Die Plug Power-Aktie gehörte heute zu den meistgehandelten Wertpapieren an der Börse. Noch dazu erlebten Investoren am heutigen Handelstag eine unglaubliche Achterbahnfahrt des Aktienkurses. Mit ca. 16 Euro in den Tag gestartet, fiel die Plug Power-Aktie auf knapp unter 14,5 Euro zu Mittag – ein Minus von gut 10 Prozent. Am Nachmittag zündete die Aktie jedoch den Turbo und stieg unaufhaltsam ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



