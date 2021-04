Plug Power Aktie: Was ist da los?

Weitere Suchergebnisse zu "Plug Power":

Die Aktien von Plug Power Inc (NASDAQ:PLUG) schlossen am Montag in der regulären Sitzung über 5% niedriger.

Die Aktien fielen trotz einer Ankündigung am Tag, dass das Unternehmen eine Partnerschaft mit Chart Industries, Inc. (NYSE:GTLS) und Baker Hughes (NYSE:BKR) eingeht, um “Eckpfeiler-Investoren” bei der Gründung eines “einzigartigen” neuen privaten Infrastrukturfonds für sauberen Wasserstoff mit dem Namen FiveT Hydrogen Fund zu werden.

