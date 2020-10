Plug-Power-Aktie: Was für eine Schlappe!

Es ist noch nicht allzu lange her, dass PowerCell Sweden den ersten Flug eines wasserstoffbetriebenen Propeller-Flugzeugs in Schweden vermelden konnte. Auch Plug Power forscht mit Hochdruck an Lösungen für die Luftfahrt. Die Fortschritte in diesem Bereich führten an der Börse zu den wildesten Spekulationen. Viele Beobachter hielten schon eine Kooperation mit großen Flugzeugherstellern für möglich und träumten von kommenden Milliardenumsätzen. Derartige ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung