Plug Power-Aktie: Was für eine Action!

Die Plug Power Aktie ist auf ein neues Rekordhoch gestiegen. Noch vor einem Jahr lag der Kurs der Plug Power Aktie im einstelligen Euro-Bereich. Doch ab der zweiten Jahreshälfte 2020 stieg der Kurs dynamisch an. Es kam zu keinem nennenswerten Rücksetzer und der Kurs konnte immer weiter an Höhe gewinnen. Wasserstoff ist ein Zukunftsthema, das immer weiter an Bedeutung gewinnt.