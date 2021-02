Plug Power Aktie: Was für ein Vertrauen!

Weitere Suchergebnisse zu "Plug Power":

Die Aktie von Plug Power wurde am Mittwoch Opfer der Umstände: Genau in dem Moment, als die Papiere des kanadischen Wettbewerbers Ballard Power zweistellig verloren, gingen auch die des US-Brennstoffzellen-Produzenten in die Knie. Das Verrückte: Ballard Power hatte an jenem Tag die Erweiterung einer Kapitalerhöhung angekündigt, die Anleger nahmen also aus gutem Grund Abstand. Für Plug Power galt das nicht, doch ...



