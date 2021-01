Plug Power Aktie: Was bringt der neue Deal?

Weitere Suchergebnisse zu "Plug Power":

Der Gewinn der Senats-Stichwahl der beiden demokratischen Kandidaten und den damit einhergehenden billionenschweren nachhaltigen Investitionsprogrammen war letzte Woche nur die zweitbeste Nachricht für die Plug Power Aktie. So verkündete der Wasserstoff-Spezialist am Mittwoch einen Deal mit der SK Group, welche sich mit 1,5 Milliarden Dollar – was knapp 10 % der Anteile entspricht – bei Plug Power einkauft.