Plug Power-Aktie: Warum sie aktuell steigen!

Überblick

Die Aktien mehrerer Unternehmen aus dem Bereich der sauberen Energien, darunter Plug Power Inc (NASDAQ:PLUG), werden höher gehandelt, da die Anleger die Rede von US-Präsident Biden auf dem COP26-Klimagipfel, in der er die Klimaziele ansprach, berücksichtigen. Die Stärke könnte auch auf den US-Infrastrukturoptimismus, das Allzeithoch von Tesla Inc (NASDAQ:TSLA) und die Auslieferungszahlen von NIO(NYSE:NIO), Xpeng (NYSE:XPEV) und Li Auto (NASDAQ:LI) zurückzuführen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung