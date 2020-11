Plug Power Aktie: Wahrlich furios!

Weitere Suchergebnisse zu "Plug Power":

Die Ankündigung einer Kapitalerhöhung setzt den Kurs einer Aktie in der Regel massiv unter Druck. Das war auch bei den Papieren von Plug Power zu Beginn der vergangenen Woche so: Um rund 15 Prozent fielen die Papiere, nachdem bekannt wurde, dass der US-Brennstoffzellen-Produzent mindestens 750 Millionen US-Dollar über eine Kapitalmaßnahme einsammeln will. Das wirklich Beeindruckende allerdings ist: Die Plug Power-Aktie hat ...



