Plug Power Aktie: Wahnsinn – jetzt geben die Bullen wieder Gas!

Nach der Delle in der zweiten Oktober-Hälfte zeigen die Märkte in den letzten Tagen wieder eine ansteigende Tendenz. Dies sorgt auch unter den Einzeltiteln für vermehrtes Kaufinteresse. Die Plug Power-Aktie musste in den vergangenen Wochen einen Rücksetzer von fast 28 Prozent hinnehmen. Am Montag haben sich die Bullen mit Nachdruck zurückgemeldet. Der Kurs verbesserte sich um mehr als 10 Prozent und ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



