Plug Power Aktie: Wahnsinn!

Weitere Suchergebnisse zu "Plug Power":

Plug Power hat am Mittwoch einen erheblichen Rücksetzer erlitten. Die Aktie musste mit einem weiteren kräftigen Abschlag nun sogar die vormalige Grenze von 20 Euro durchkreuzen. Dennoch bleibt es ein Wahnsinn, welchen Weg der Wert genommen hat. Die Aktie ist in einem Aufwärtstrend, der seinesgleichen sucht. Der Wert konnte in den vergangenen vier Wochen mehr als 67 % Plus verzeichnen.

Es gibt ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung