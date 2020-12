Plug Power Aktie: Von Müdigkeit keine Spur!

Weitere Suchergebnisse zu "Plug Power":

Die Plug Power-Aktie setzt ihren Höhenflug fort und zeigt keine Ermüdungserscheinungen. In der vergangenen Woche hat sich der Kurs auf ein neues Rekordhoch bei 29,67 USD vorgearbeitet und damit den seit Mitte März bestehenden Aufwärtstrend bestätigt. Dem Anteilsschein kommt die zunehmende Bedeutung der Wasserstofftechnologie in der Automobilindustrie zugute. Zwar wurde in den vergangenen Monaten schon einiges im Kurs eingepreist, doch das ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



