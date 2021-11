Plug Power-Aktie: Vollzug gemeldet!

Die Aktie von Plug Power scheint ihre kurze Schwächephase an der Börse überwunden zu haben. Nachdem die Papiere des US-Brennstoffzellen-Herstellers im Laufe des Montags im Xetra-Handel bis auf 39,17 Euro angezogen hatten, rutschten sie bis zum Börsenschluss am Dienstag auf 36,99 Euro zurück. Im frühen Handel am Mittwoch überwand die Plug-Power-Aktie dann aber wieder die Marke von 38 Euro. Und in ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



