Plug Power-Aktie: Voll im Trend!

Die Plug Power-Aktie liegt heute voll und ganz auf einer Linie mit dem Markt, was allerdings leider keine gute Nachricht ist. Denn die Börsen werden mal wieder von allerlei besorgniserregenden Themen beherrscht, vom Ukraine-Krieg über Inflationssorgen bis zu anstehenden Zinserhöhungen in den USA. Wie gehabt leiden spekulative Aktien unter solchen Entwicklungen am meisten und die Plug Power-Aktie zählt dummerweise in… Hier weiterlesen