Plug Power Aktie: Völlig irrational!

Weitere Suchergebnisse zu "Plug Power":

Die Aktie von Plug Power befand sich die vergangenen Tage auf einem guten Weg: Von ihrem Tiefstand am Montag bei 53,52 Euro in Frankfurt, hatten sich die Papiere des US-Brennstoffzellen-Herstellers wieder deutlich erholt, notierten am Mittwochnachmittag bei 57,00 Euro. Doch gegen 16 Uhr stürzte die Plug Power-Aktie plötzlich ab, verlor zwischenzeitlich fast zehn Prozent an Wert und fand erst bei 51,75 ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!