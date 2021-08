Plug Power-Aktie: Vier auf einen Streich!

Weitere Suchergebnisse zu "Plug Power":

So richtig kommt die Plug-Power-Aktie nicht in Fahrt. Vorbörslich tendiert der Wert am Donnerstag, 19. August leicht schwächer bis unverändert. Damit wird es allerdings fraglich, ob eine Ablösung von der seit Mitte Juli 2021 getesteten Unterstützungslinie im Bereich 25 US-Dollar noch diese Woche gelingt.

zur Originalmeldung