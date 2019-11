Plug Power Aktie: Unglaubliches Potenzial!

Gigantische Gewinne schaffte nun Plug Power. Der Wert hat nun fast wie erwartet eine neue Duftmarke gesetzt. Binnen eines Tages war es am Montag von 8,10 Euro auf am Ende 8,35 Euro nach oben gegangen. Und am Dienstag folgte der Kurs dieser Richtung gleich wieder und legte um fast 2 % zu. Damit hat Plug Power ein neues Allzeithoch ins Visier ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung