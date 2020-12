Plug Power Aktie: Unglaubliche Bilanz!

Weitere Suchergebnisse zu "Plug Power":

Plug Power hat am Dienstagmorgen fortgesetzt, was sich in den vergangenen Tagen minimal andeutete. Auf sehr hohem Niveau gibt und gab es Gewinnmitnahmen. Spiegelt diese Tendenz eine neue Richtung für die Aktie wider? Nein, meinen Analysten. Der kleine Kursrutsch wird schon bald – aller Voraussicht nach – seinen Stop einlegen. Die Chance auf einen deutlichen Kursaufschwung sind auch kurzfristig weiterhin und ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



