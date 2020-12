Plug Power Aktie: Unfassbar!

Weitere Suchergebnisse zu "Plug Power":

In der letzten Handelswoche des Jahres verlor die Plug Power Aktie rund 12 Prozent. Zwischenzeitlich nahm die Aktie das Jahreshoch in Angriff, scheiterte aber knapp an der 31-Euro-Marke. Doch wie ist das Gesamtbild? Die derzeitige Abwärtsbewegung könnte sich fortsetzten. Das zeigt zumindest ein Preis-Indikator.

Die Rede ist von der kurzfristigen 38-Tage-Linie (GD38). Denn der Preis-Indikator diente in der Vergangenheit während dem Aufwärtstrend



