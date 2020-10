Plug Power Aktie: Überraschung in New York!

Weitere Suchergebnisse zu "Plug Power":

Plug Power zählt in den vergangenen Handelssitzungen zu den stärksten Papieren im Handelssegment der Wasserstoff- und Brennstoffzellen-Werte. Aktuell hat die Aktie etwas den Boden verloren: In New York kam es zu einer weiteren Überraschung. Der Titel gab immerhin um deutliche 1 % nach und notiert bei lediglich 14,90 US-Dollar. Dies deutet im ersten Schritt auf fallende Kurse. Tatsächlich aber stehen die ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung