Plug Power Aktie: Überraschende Wendungen!

Die Aktie von Plug Power hat ihren jüngsten Abwärtstrend im Vormittagshandel am Dienstag zumindest vorerst stoppen können – im Xetra-Handel stand gegen 10 Uhr bei einem Kurs von 7,80 Euro ein Plus von rund vier Prozent. Nach dem kollektiven Kursrutsch in der Branche zum Beginn der Vorwoche, hatten sich die Papiere des US-Brennstoffzellen-Spezialisten bis zum vergangenen Donnerstag wieder auf 8,40 Euro ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



