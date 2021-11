Plug Power-Aktie: Überdurchschnittlichen Wachstumsperspektiven!

Plug Power Inc. (NASDAQ:PLUG) meldete am Dienstag gemischte Quartalsergebnisse. Hier ist, was die Straße zu sagen hatte.

Die Plug Power-Analysten: Stephen Byrd, Analyst bei Morgan Stanley, stuft die Aktie von Plug Power weiterhin mit “Overweight” und einem Kursziel von 43 US-Dollar ein.

H.C. Wainwright-Analyst Amit Dayal behielt seine Kaufempfehlung und sein Kursziel von 78 $ bei. Der Analyst von Raymond James, Joseph ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung