Plug Power Aktie: Die Trends sind intakt!

Weitere Suchergebnisse zu "Plug Power":

Plug Power Aktie: Schon wieder kam es zu einer fulminanten Aufwärtsbewegung. Die Bullen schafften es den Kurs bis zu einem Preis von 16,69 Euro zu treiben. Wie es so ist, zeigt sich auch wieder eine Korrektur. Doch diese findet in einem absolut intakten Aufwärtstrend statt. Die Trendlinie ist nicht gebrochen und die kurzfristig sehr interessante 38-Tagelinie ist bullisch. Solange das so ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung