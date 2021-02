Plug-Power-Aktie: Totgesagte leben länger!

Tja, noch vor wenigen Tagen – ach was vor Stunden! – konnte man den Eindruck gewinnen, dass die Plug-Power-Aktie den Bach runtergeht. „Absturz“, „Game over“ – das waren die Schlagworte, die die Talfahrt der Plug-Power-Aktie daraufhin medial begleiteten. Denn was war geblieben vom Megatrend Wasserstoff? Was war von der Wachstumsbranche Wasserstoff und Unternehmen wie Plug Power noch zu erwarten? Plötzlich mehrten ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung